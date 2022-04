Der Verein „Umweltbildung Südpfalz“ will Gruppen und kleinere Institutionen vernetzen, die im Umweltschutz-Bereich tätig sind. Ihr Angebot soll für den Bürger deutlicher gemacht werden.

Menschen überhaupt und die in der Südpfalz im Besonderen sollten ein ureigenes Interesse am Umweltschutz – hilft er doch den gesegneten Landstrich in seiner Schönheit und Vielfalt zu erhalten. Entsprechend gibt es viele Gruppen – größere und kleinere, bekannte oder noch eher im Verborgenen aktiv – mit ebenso unterschiedlichen Angeboten. Diese zu bündeln sowie Wissen und Kenntnisse über Umwelt- und Naturschutz sowie Nachhaltigkeit weiterzugeben, hat sich der Verein Umweltbildung Südpfalz auf die Fahne geschrieben.

„Eigentlich sind wir ein eher loses Netzwerk, das die Gruppen und vor allem kleineren Institutionen unterstützt“, erklären Christiane Hilsendegen und Siegfried Weiter. Die Gruppen bleiben autonom, sagen die beiden Netzwerker. Das Netzwerk diene dem Informationsaustausch und „macht Spaß“.

„Kräfte bündeln“

Bisher habe der Verein eher nach innen als nach außen gewirkt. Das soll sich nun ändern. „Seit Corona halten sich die Menschen viel draußen auf. Andere wollen ihren Garten umgestalten. Daher haben wir vermehrt Anfragen“, erzählt Hilsendegen, die beispielsweise in der Initiative „Naturoase Privatgarten“ sowie im Naturschutzverband Südpfalz aktiv ist. „Wir wollen unsere Kräfte bündeln und bieten nun vermehrt auch Erwachsenenbildung an“, sagt Weiter, Förster in Landau. Der bisherige Schwerpunkt der Bildungsarbeit lag hauptsächlich in Angeboten für Schulen oder Aktionen in den Ferien. „Die Leute haben Interesse an der Natur entwickelt, da tut sich was“, stellt Hilsendegen fest.

Kalender mit Angeboten

Um für Neues gestärkt zu sein, haben sich die Netzwerker zusammengesetzt und sämtliche Veranstaltungen in einen einzigen Kalender übertragen. „So kann man sich ein Bild vom Gesamtangebot machen“, erläutert Weiter. Anhand von Auswahlkriterien kann man die Suche konkretisieren oder sich ein Wochenend-Komplett-Programm für die ganze Familie zusammen stellen.

„Wie wollen den Menschen etwas mitgeben, das sie im Alltag nutzen können und Ideen sowie Initiativen in die Fläche bringen“, sagen die Beiden. Dafür wird gerade ein Umweltpass entwickelt, der möglichst noch vor den Sommerferien fertig sein soll. Damit kann man bei Teilnahme an den Angeboten Punkte sammeln und wird am Saisonende mit einer Überraschung belohnt.

Info

Weitere Informationen zum Verein Umweltbildung sowie den Veranstaltungskalender gibt es im Internet, www. umweltbildung-suedpfalz.de.