Ein tragischer Unfall ereignete sich am Donnerstagmittag in der Karlsruher Waldstadt. Dabei kam eine 70-jährige Frau ums Leben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand lief die Verunglückte gegen 11.40 Uhr gemeinsam mit ihrem Ehemann einen Fuß- und Radweg im Bereich der Bertha-von-Suttner-Straße entlang. Wohl durch den starken Wind stürzte ein Baum auf die 70-Jährige. Noch am Unfallort erlag die Frau ihren schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.