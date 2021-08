Als Straftatbestand „Fahren ohne Führerschein“ zählt auch, wenn man seinen Nicht-EU-Führerschein nicht binnen 185 Tage auf seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik umschreiben lässt. Diese Erfahrung musste ein LKW-Fahrer am Freitag machen, als ihn die Polizei kontrollierte. Weil er bereits seit vier Jahren in Deutschland wohnt und seinen Führerschein nicht hat umschreiben lassen erhält er nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis, so die Polizei.