In Karlsruhe findet am Sonntag, 8. Mai, die „Badische Meile“ statt. Deshalb kommt es an diesem Tag vormittags im Stadtgebiet zu Beeinträchtigungen bzw. Umleitungen im öffentlichen Nahverkehr, wie es in einer Mitteilung heißt. Bei der 31. Auflage der Laufveranstaltung erwarten die Veranstalter bis zu 6.500 Teilnehmer, die die historische Streckenlänge von 8,88889 km absolvieren. Der Startschuss in der Hermann-Veit-Straße fällt um 10 Uhr, Zielschluss für alle Wettbewerbe im Carl-Kaufmann-Stadion im Stadtteil Beiertheim ist um 11.45 Uhr.