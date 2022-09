Am Sonntag, 18. September, findet der Atruvia Baden-Marathon statt. Der Startschuss für das Laufsport-Event fällt um 9.30 Uhr an der Europahalle. Da einzelne Streckenabschnitte für den Bus- und Bahnverkehr gesperrt werden müssen, kommt es laut einer Mitteilung der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) bis circa 15.15 Uhr im Stadtgebiet zu Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr. Das Betriebskonzept wird entsprechend angepasst und mehrere Bus- und Bahnlinien temporär umgeleitet. Einzelne Haltestellen werden während des Marathons ersatzlos aufgehoben. Während einzelne Linien nur kurzzeitig gesperrt sind, ist die Tramlinie vier in der Kriegsstraße fast die ganze Zeit nicht befahrbar. Infos gibt es im Netz unter www.kvv.de. Für eine komfortable Anreise der Sportler mit dem ÖPNV bieten die VBK am Sonntag ab 7.30 Uhr zum Startbereich an der Europahalle zusätzliche Fahrten auf der Tramlinie 4 an und verdichten den Takt ab der Haltestelle Europaplatz bis zur Europahalle zunächst auf 15 und später auf 10 Minuten.