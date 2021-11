Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer informiert, dass am Montag, 22. November, die Verkehrsführung für die Kanalsanierung der B39 südlich von Speyer geändert wird.

Für die ersten beiden Bauabschnitte zwischen der B9 und der Anschlussstelle Speyer-Vogelgesang ist es erforderlich, jeweils eine Fahrtrichtung auf der B39 für den Verkehr zu sperren. Die Sanierungsmaßnahme in diesem Bereich soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Weitere zu sanierende Abschnitte befinden sich auf der B39 zwischen Geinsheim und der B9.

Im zweiten Bauabschnitt zwischen der Anschlussstelle Speyer-Süd (Landauer Straße) und der Anschlussstelle Speyer-Vogelgesang (Nord) kann der Verkehr tagsüber auf der B39 aus Richtung Rheinbrücke nicht in Richtung B9 fahren. Diese Fahrtrichtung auf der B39 wird werktags zwischen 8.30 und 16 Uhr voll gesperrt und nachts sowie am Wochenende jeweils wieder freigegeben.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Speyer-Vogelgesang (Nord) über den Kreisverkehr auf die Paul-Egell-Straße und auf dieser Richtung Westen bis zur Landauer Straße umgeleitet. Dafür werden auf der Paul-Egell-Straße Halteverbotsschilder aufgestellt. Dem Schwerverkehr wird empfohlen, nach der Freigabe der Salierbrücke, den Bereich über die A61 zu umfahren. Der Verkehr aus Richtung B9 in Richtung Rheinbrücke kann während dieses Bauabschnittes durchgehend fließen. Dieser Bauabschnitt wird je nach Witterung circa vier Wochen in Anspruch nehmen.

Info

Die Umleitungsstrecke kann über den Mobilitätsatlas, verkehr.rlp.de, eingesehen werden.