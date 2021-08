Rechtzeitig zum Beginn der Bellheimer Gartentage am Freitagvormittag öffnet das am vergangenen Mittwoch geschlossene Schnelltestzentrum in der Festhalle nun wieder. Und zwar am Freitag im Gebäude der Ortsgemeinde in der Schubertstraße 15. Damit befindet es sich in unmittelbarer Nähe des Spiegelbachparks, wo am Wochenende von Freitag bis Sonntag die Gartenschau stattfindet. Wegen dieser ist der Park noch bis voraussichtlich 30. August teilweise gesperrt. Die Sperrung verläuft laut Gemeinde von der Brücke an der Schubertstraße bis zur Brücke an der Fortmühlstraße. Außerdem gilt während der Gartenschau eine Einbahnregelung für die Hammer-, Schubert- und Schulstraße. Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge nicht auf der Straße, sondern im Hof zu parken und die öffentlichen Parkflächen für die Gartenschau-Besucher freizuhalten.

Das Testzentrum, das übers Wochenende seine Öffnungszeiten ausgedehnt hat (Freitag, 10 bis 19 Uhr, Samstag, 10 bis 18 Uhr, und Sonntag, 10 bis 16 Uhr), ist ab Montag dann bis auf weiteres im Bürgerhaus in der Hauptstraße 140 zu finden. Öffnungszeiten (die sich kurzfristig verlängern können): Montag, Mittwoch, Freitag, 18 bis 19 Uhr, Samstag, 17 bis 18 Uhr. Online-Anmeldung unter www.clicknbook.de/vg-bellheim/, Telefon 07272 7008-217, E-Mail: schnelltest@vg-bellheim.de. Weitere Infos und Formulare: www.bellheim.de/corona-schnelltest