In der sogenannten Smart Factory der Berufsbildenden Schule in Wörth sollen Auszubildende die Arbeit der „Industrie 4.0“ kennenlernen. In „Internet der Dinge“ kommunizieren die Maschinen miteinander während die Menschen steuern. Ein grenzüberschreitendes Projekt.

„Mit der Anlieferung der Roboterzelle sind wir in der Smart Factory wieder einen Schritt weitergekommen. Insbesondere nachdem die Lehrkräfte in diesen Tagen auch an einer Fortbildung über die Simulationssoftware CIROS teilgenommen haben.“ Landrat Fritz Brechtel (CDU) und Schuldezernent Christoph Buttweiler (CDU), zeigten sich begeistert vom Fortschritt der Bauarbeiten aber auch dem inhaltlichen Ausbau der Smart Factory an der Berufsbildenden Schule (BBS) in Wörth.

Mitarbeiter des Esslinger Unternehmens Festo hatten die Roboterzelle am Donnerstagvormittag pünktlich geliefert und installiert – ganz zur Freude von Regina Klein, die seit Juni dieses Jahres als Projektleiterin die „Smart Factory“ betreut und umsetzt: „Für die Partnergebiete Rheinland-Pfalz und die Région Grand Est ist die Smart Factory ein bedeutendes Bildungsprojekt im Bereich Digitalisierung. Im November ist das Projekt in Frankreich bei einer landesweiten Konferenz zum Stand der Digitalisierung vom dortigen Bildungsministerium vorgestellt worden.“

Bereits Anfang 2021 sollen erste Teile des technologischen Wissenszentrums in Betrieb genommen werden. Ziel ist es, ein zweisprachiges, grenzüberschreitendes und innovatives Bildungsnetzwerk im Bereich der digitalisierten und vernetzten Produktion zu schaffen, mit dem Schüler auf das Thema „Künstliche Intelligenz“ an der BBS vorbereitet werden. Wie weit die Umbauarbeiten bereits fortgeschritten sind, darüber informierten der Stellvertretende Schulleiter der BBS, Ingolf Käsmeier, und BBS-Abteilungsleiter Jens Pietsch den Schuldezernenten bei dessen Besuch in Wörth.

„Die Smart Factory stellt die Weichen für ein deutsch-französisches Miteinander in den Partnergebieten Rheinland-Pfalz und der Région Grand Est. Am Ende verfügt die Oberrheinregion über ein zweisprachiges, grenzüberschreitendes innovatives Bildungsnetzwerk im Bereich der digitalisierten Lagerung und Fertigung “, so Landrat Brechtel und Schulleiter Ott.

Die Smart Factory ist ein Interreg-Projekt und wird unterstützt vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).