Wie sehen die Menschen die Region Rhein-Neckar im Jahr 2030? Was ist ihnen wichtig und wo sehen sie die relevanten Stellschrauben für eine nachhaltige Entwicklung und Sicherung von globaler Lebensqualität? Welche Ziele wollen wir uns dabei als Region setzen – für den Klimaschutz, im sozialen Bereich oder in der Wirtschaft? Eine kurze Online-Umfrage unter www.nachhaltig-im-dialog.de wird in den kommenden Wochen ein Meinungsbild in der Region entstehen lassen. Landrat Fritz Brechtel ermuntert die Bewohner des Kreises, sich an der Umfrage zu beteiligen, damit „die gesamte Region, also auch der Landkreis Germersheim und die Südpfalz, abgebildet wird.“ Die Umfrage ist Teil eines gewünschten Dialogs für eine lebenswerte und zukunftsorientierte Region innerhalb des Projektes „Nachhaltigkeit in der Regional- und Stadtentwicklung“. In dem Projekt sollen die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals – SDG) in den Fokus genommen werden. Fragen sind beispielsweise: Welche Ziele wollen wir uns für eine Nachhaltige Entwicklung geben? Wie können die Ziele gemessen werden? Wie können die Ziele erreicht werden? Was tun bei Zielkonflikten? Die Ergebnisse der Umfrage werden bis Ende November ausgewertet und dann der Öffentlichkeit präsentiert.