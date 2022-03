Jockgrim. Ein neues Klettergerüst für ältere Kinder für den Spielplatz Eisvogelstraße. Das wünschen sich diese. Das ist ein Ergebnis einer Umfrage unter Kindern, bei der die Spielplatznutzer bis Ende Dezember 2021 Vorschläge für Spielgeräte bei der Ortsgemeinde einreichen durften.

Marc Schulz und Christine Müller, Mitglieder des Jugendausschusses, hatten die Umfrage organisiert und ausgewertet. Favorit war ein Klettergerät für ältere Kinder, gefolgt von einer Seilbahn oder Seilrutsche und einem Kletterhaus mit Rutsche. Kein Wunder, dass der Ausschuss nun dem Gemeinderat empfiehlt, das Klettergerüst anzuschaffen. Für den Kauf von Spielgeräten stehen nach Angaben von Ortsbürgermeisterin Sabine Baumann noch ungefähr 23.000 Euro zur Verfügung. Was genau für den Spielplatz in der Eisvogelstraße gekauft werden könne, hänge von den Preisen für das Wunsch-Spielgerät ab. Diese gingen nicht aus den Hersteller-Katalogen hervor. Da in der Umfrage und auf anderen Wegen immer wieder eine außentaugliche Tischtennisplatte gewünscht werde, plädierte der Ausschuss dafür, solch eine Platte für den Spielplatz am Bürgerpark anzuschaffen. Für beide neuen Geräte soll geprüft werden, ob es Fördertöpfe gibt. Der Gemeinderat hat nun das letzte Wort.