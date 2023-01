Fast zwei Jahre mussten sie auf ihren großen Auftritt warten, jetzt war es soweit: Bei der „Night of Carnival“ wurden Rainer I. und Ulrike I. als neues Prinzenpaar der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß „Die Stecher“ inthronisiert. Mit bürgerlichen Namen heißen die beiden Rainer Blum und Ulrike Huck .

Im Juni 2021 wurde Rainer Blum vom 2. Vorsitzenden der Karnevalsgesellschaft (KGR) gefragt, ob er und seine Lebensgefährtin das neue Prinzenpaar werden wollten. Er sagte gleich zu, seine Ulrike erbat sich etwas Bedenkzeit, obwohl auch ihre Zusage eigentlich nur Formsache war. Man bereitete sich auf die „große Herausforderung“ vor, suchte die geeignete Robe aus, die Prinzessin kaufte gleich drei Kleider in verschiedenen Farben („Man weiß ja nicht, ob man sich nicht irgendwo verkleckert“), und dann kam die Ernüchterung: Wegen der Corona-Pandemie wurde die KGR-Kampagne 2021 abgesagt. Also freute man sich auf die nächste Kampagne, aber auch die musste abgesagt werden.

Umso ärgerlicher für die KGR, wollte sie 2021 doch ihr 6 x 11. Vereinsjubiläum feiern. Eigentlich hätte mit den Schnapszahlen alles gut gepasst, meint Blum im Gespräch . Er sei im Jahr 1966 geboren, als er gefragt wurde sei er 55 Jahre alt gewesen und „die KGR feiert ihr 66-jähriges Jubiläum“. Alles sei eben ein glückliches Zusammenspiel gewesen, obwohl er sich damals schon gefragt habe, „wieso ich in einem solchen Alter noch als Faschingsprinz gefragt werde“.

Seit 1997 ein Paar

Rainer Blum stammt aus dem Hotzenwald „im tiefsten Schwarzwald hinter Freiburg“ und kam „familienbedingt“ nach Karlsruhe, sein Vater wurde als Lehrer hierher versetzt. Nach der Trennung der Eltern zog er mit seiner Mutter im Jahr 1981 nach Leimersheim und kam dann 1992 nach Rülzheim. Er ist im Außendienst in der Chemiebranche als Kundenberater und Anwendungstechniker tätig. Bei der KGR ist er seit 2016 im Männerballett aktiv. Zudem hilft er als gelernter Schreiner beim Kulissenbau, ist in der Deko-Gruppe aktiv und kümmert sich um die Organisation des Barbetriebs. Auch ist er mittlerweile Mitglied im Elferrat.

Ulrike Huck stammt aus Karlsruhe und ist hier in der Personalabteilung der Stadtwerke Karlsruhe beschäftigt. Eigentlich kennen sich beide schon von Kindesbeinen an, haben sie doch in Karlsruhe dieselbe Grundschule besucht. Danach gingen die beruflichen Wege auseinander, aber bei einem Klassentreffen im Jahr 1997 traf man sich wieder, und da hat es zwischen den beiden „gefunkt“. „Nach sechs Wochen waren wir zusammen.“ Da ihre Tochter Madelaine aus erster Ehe bei den Bambini der KGR tanzte, wurde Ulrike Huck eines Tages gefragt, ob sie nicht Lust hätte, beim Frauenballett mitzutanzen. Daneben singt sie auch noch im Chor 2009. Sie liebt das Wandern und hat vor einigen Jahren den Jakobsweg zwischen Porto (Portugal) und Santiago de Compostela bewältigt – 280 Kilometer in zweieinhalb Wochen.

Prinz Rainer I. tanzt auch im Männerballett

Die KGR musste Rainer Blum zusichern, dass er auch als Prinz im Männerballett mittanzen könne, sonst hätte er wohl nicht zugesagt. Der aktuelle Schautanz, in dem er eine Hauptrolle hat, wurde bereits für die Kampagne 2021 einstudiert, die Proben dazu begannen, bevor die Anfrage kam. Also wurde das Prunksitzungsprogramm eigens für ihn so abgeändert, dass ein reibungsloses Umziehen möglich ist. Mittlerweile klappt das in vier Minuten. Alles ist hinter der Bühne hergerichtet, jedes Kleidungsstück liegt akkurat nebeneinander. „Alles ist perfekt organisiert, sogar die Schnürsenkel sind entsprechend gerichtet“, erzählt Prinz Rainer.

Das Leben als Prinzenpaar sei schon „etwas ungewohnt“, meinen beide, plötzlich werde man im Dorf von Leuten erkannt und gegrüßt, die man gar nicht kennt. „Das ist schon etwas ungewohnt.“ Trotzdem seien sie mit viel Eifer und Engagement bei der Sache. Die für jedes Prinzenpaar eigens angefertigte Prinzenfahne wurde noch in der Nacht ihrer Inthronisation um 3.35 Uhr in der Früh an der Garage aufgehängt und bleibt hier bis zum Ende der Kampagne hängen.

In den nächsten Wochen bis zum Fasnachtsdienstag stehen für die beiden 28 Termine an, Höhepunkt wird das Treffen aller rheinland-pfälzischen Prinzenpaare in Mainz sein. Nach Aschermittwoch ist schon ein Urlaub auf Mallorca „zum Ausspannen und Erholen“ gebucht.