In der Mongolei ist es im Winter kalt, viel kälter als hierzulande – bis minus 40 Grad. Energieeffiziente Gebäudesanierung ist ein Thema. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Erich Hoffmann und seine Frau Inge haben ihre dort lebende und arbeitende Tochter Dunja und deren Sohn Leonardo besucht. Bei zahlreichen Ausflügen treffen sie immer wieder ihn: Dschingis Khan.

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen“, behauptete seinerzeit der deutsche Dichter Matthias Claudius. Ich möchte mich daran halten und über meine Reise in