RHEINPFALZ-Mitarbeiter Michael Schwab schnürt Pakete für die Ukraine. Aus einer spontanen Aktion ist etwas Größeres geworden. Mit relativ einfachen Mitteln haben inzwischen hunderte Menschen im Kriegsgebiet eine warme Mahlzeit bekommen.

Wir alle haben die Möglichkeit, die Menschen im Kriegsgebiet mit Essen, Süßigkeiten, Windeln und Schlafsäcken zu versorgen. Es geht ganz einfach: Einkaufen, ein Paket schnüren, das kostenlose Versandetikett der DHL draufkleben, bei der Post abgeben. Den schwierigen Teil, den Transport und die Übergabe an die ukrainische Post, übernimmt die DHL kostenlos. Vor Weihnachten berichtete die RHEINPFALZ über diese Hilfsmöglichkeit.

Ich hatte im Bekanntenkreis Werbung dafür gemacht und angeboten, mich um Einkauf und Versand zu kümmern. 250 Euro waren zusammengekommen, das ergab 138 große und 48 kleinere Konserven mit Ravioli, Nudeleintopf und und und. Bei der Post staunte man nicht schlecht über das Dutzend Pakete, das ich anschleppte. Auch ich war perplex, wie schnell so viel Hilfe zusammenkam. Was ich nicht wusste, war, dass meine spontane kleine Spendenaktion gerade erst losgehen sollte.

Bekanntes Gesicht bei der Post

Vier Tage später ging es Schlag auf Schlag. Innerhalb von wenigen Stunden bekam ich von Freunden und Familienmitgliedern Bargeld zugesteckt oder überwiesen. Fast exakt die gleiche Summe wie beim ersten Mal. Wieder los, wieder Konserven von den Discounterregalen abgeräumt. Das größte Problem war jetzt, dass langsam die Versandkartons ausgingen. „Hab unfassbar viele Kartons in allen Größen“, schreibt mir ein alter Schulfreund. „Was braugsch?“ Alle. Das nächste Dutzend Pakete, die nächsten paar hundert Konserven gingen raus. Bei der Post kennen sie mich inzwischen.

Nach meinem ersten Bericht meldete sich ein RHEINPFALZ-Leser bei mir. Nachdem er meinen Artikel gelesen hatte, habe er sich gleich aufs Fahrrad gesetzt, erzählt mir der ältere Mann. Bei klirrender Kälte. Im Rucksack und in Satteltaschen hat er Konserven nach Hause gefahren. Allerdings kenne er sich mit dem Internet nicht aus und brauche meine Hilfe mit dem Etikett. Gemeinsam haben wir sechs weitere Pakete geschnürt. Einen Gruß an diesen mitfühlenden Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Spritgeld für Generatoren

Vor einigen Tagen kam dann eine weitere tolle Nachricht: Der Arbeitgeber meines Schwagers David Emling, die Arbeiterwohlfahrt in Neustadt, wollte 500 Euro für meine Carepakete geben. „Wir wollen nach der Pandemie, wo es mit wohltätigem Engagement schwierig war, wieder aktiv werden“, sagt er. Nicht unerwähnt bleiben soll auch Davids Mutter, die weitere 100 Euro drauf gelegt hat.

Inzwischen kamen 1100 Euro bei meiner spontanen Aktion zusammen. Bei der letzten Fuhre waren es einige hundert Tüten mit Fertignudelgerichten, Pakete mit Windeln und Milchpulver. 200 Euro habe ich an den Verein „Hope“ weitergegeben, die Hilfsorganisation meines Freundes Erik Schäfer. „Hope“ transportiert aller Arten von Hilfsgütern in die Ukraine. Gerade sammeln sie Spritgeld, um tonnenschwere Generatoren von Oslo nach Kiew zu bringen. Auch Erik hat die DHL-Aktion über seine Social-Media-Kanäle beworben. Er berichtete mir, dass die Resonanz super war und dadurch etwa 200 weitere Pakete auf den Weg kamen.

Es ist schon verrückt, was für ein Stein hier ins Rollen gekommen ist. Einige Hundert Menschen haben so eine warme Mahlzeit bekommen. Und ich würde immer noch lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich dafür wahnsinnig hätte anstrengen müssen. Riesige Hilfsaktionen stemmen, können nicht alle. Aber beim nächsten Einkauf 20 Euro mehr ausgeben und das Gekaufte in ein Paket legen, das ist für viele Menschen hierzulande noch möglich.

Info

Das Versandetikett und eine Liste mit Hilfsgütern, die benötigt werden, finden Sie hier. Spendenkonto der Hilfsorganisation „Hope“: H.O.P.E.e.V,

IBAN DE14 5485 0010 1700 2528 67; https://www.hope-eu.com/