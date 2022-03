Seit Kriegsbeginn sind zahlreiche Flüchtlinge nach Krotoszyn gekommen, viele Dinge des alltäglichen Bedarfs sind vor Ort nicht mehr erhältlich. Die polnische Region pflegt seit Jahren eine Partnerschaft mit dem Landkreis Germersheim. Demnächst startet ein Lastwagen aus dem Kreis Richtung Polen. Dort hat man eine große Bitte an die Südpfalz.

Derzeit werde ein Lkw mit Hygiene- und Verbandsmaterialien sowie Betten und Bettzeug beladen, der noch in dieser Woche nach Krotoszyn fahren wird, teilte die Kreisverwaltung jetzt mit. „Unser Partnerlandkreis hat sich kurzfristig mit einem Hilferuf an uns gewandt: Es kommen immer mehr Menschen auch nach Krotoszyn“, sagt Brechtel. Benötigt würden derzeit große Mengen Hygienematerialien, Erste-Hilfe-Koffer und Bettsachen.

Im polnischen Partnerlandkreis wird auch in den nächsten Wochen und Monaten Material zur Versorgung der Menschen aus der Ukraine fehlen. Die polnischen Partner haben den Landrat gebeten auch mittelfristig mit Sachspenden zu unterstützen. Die Kreisverwaltung steht in direktem, ständigen Kontakt mit dem Partnerkreis. Von dort bekomme man gezielt mitgeteilt, was aktuell vor Ort in Polen benötigt wird, so eine Sprecherin der Kreisverwaltung. Ein Problem: Zum einen sind in Polen derzeit manche Produkte kaum noch erhältlich. Gleichzeitig sind in Krotoszyn die Lagerkapazitäten knapp.

Die Kreisverwaltung möchte deshalb im Landkreis ein Lager anlegen für Dinge, die vor Ort in Polen fehlen und dann bei Bedarf abgerufen werden können. Eine entsprechende Räumlichkeit wird gerade gesucht. Zudem könnten die Sachen auch Geflüchteten im Kreis Germersheim zugutekommen. Auf der Homepage des Kreises soll bald eine stetig aktualisierte Liste zu finden sein. Dann soll es auch nähere Informationen zur Koordination der Hilfe geben.