Wohnungen organisieren, Krebs-Therapien vermitteln, Sachspenden ausgeben: Um Nelly Peters ist in Rheinzabern ein ehrenamtliches Helferteam gewachsen, das alle Hände voll zu tun hat.

„Im Grunde funktioniere ich seit Tagen nur noch“, beschreibt Nelly Peters ihre aktuelle Gefühlslage. Die 33-jährige wohnt in Insheim, ist wegen ihres Freundes aus Rheinzabern jedoch in letzter Zeit eher in diesem Dorf anzutreffen. Genauer im hiesigen Kleinen Kulturzentrum an der katholischen Kirche. Das Fachwerkhaus der Ortsgemeinde ist zur Anlaufstelle für ukrainische Flüchtlinge geworden, die dort fast alles bekommen, was sie zu ihrem hoffentlich nur vorübergehenden Leben in der Fremde brauchen.

Nelly Peters kam mit ihren Eltern vor 31 Jahren aus Kasachstan nach Deutschland. „Auch meine Familie hatte nichts, wir sind im Gegensatz zu den Flüchtlingen aus der Ukraine jedoch freiwillig, aus eigenen Stücken gekommen und nicht, weil wir um unser Leben fürchteten.“ Da Peters noch Russisch aus Kindertagen beherrscht, kam ihr die Idee, den Flüchtlingen vor Ort zu helfen. Eins kam zum anderen, ihr Engagement sprach sich schnell herum, auch der Bedarf der hier angekommenen Menschen an Wohnungen und allem, was für das alltägliche Leben nötig ist. Die junge Frau, die derzeit auf Arbeitssuche ist, konnte Dank ihrer Kontakte und offenen Wesensart die ersten zwei Wohnungen für Flüchtlinge in Karlsruhe requirieren und vollständig einrichten. Schnell wurden fünf daraus, mittlerweile gibt es auch in der Verbandsgemeinde mehr Unterkünfte für Flüchtlinge, wie sie von der Verwaltung weiß.

Kulturzentrum gleicht einem Kaufhaus

Immer mehr Spenden wurden bei der ehrenamtlichen Helferin und der Familie ihres Freundes abgegeben, so dass das Kulturzentrum heute fast einem Kaufhaus gleicht. Dort gibt es Kleidung und Schuhe für Babys, Kinder, Männer und Frauen, Hygieneartikel und Putzmittel, Geschirr und kleinere Möbel, Spielsachen für alle Altersklassen und Lebensmittelspenden, die schnell Abnehmer finden. Die Menschen, die nach tagelanger Flucht hier untergekommen, auch wegen vieler privat bereit gestellter Wohnungen, wirken müde, unendlich traurig, sind sehr still und zurückhaltend. Sie sind glücklich über alles, was sie für ihr vorübergehendes Zuhause erhalten, immer wieder bedanken sie sich mit Worten und einem entsprechenden Blick. „Viele, die schon mehrere Tage hier sind, wollen in unserer Verteil-Station helfen, sie kommen täglich vorbei und fragen nach Arbeit“, so Peters und ihre Helfer. „Vielen droht nämlich die Decke auf den Kopf zu fallen, wie einem Mann in mittlerem Alter.“ Er ist in der Ukraine Fahrlehrer, hat alle Führerscheine und sucht Arbeit, egal was, auch ohne Lohn. Hauptsache, der Tag sei mit Sinn gefüllt.

Immer wieder klingelt das Handy von Nelly Peters, es kommen Anfragen nach neuen Wohnungen, Familien müssen umziehen, weil Menschen mit Handicap in ihre Wohnung sollen. Neben dem Beschaffen von Wohnungen, in die der hiesige Schreinermeister Stefan Schmitt schon mehrmals gebrauchte Küchen montiert hat, gibt es noch so viel mehr, bei dem Peters helfen muss. Eine Handy-Nummer reicht ihr schon nicht mehr aus. Die Menschen sind psychologisch stark angeschlagen, bei manchen gehe es nicht ohne entsprechende Betreuung. Gar keine leichte Aufgabe, Psychologen und Psychiater zu finden, dazu noch Dolmetscher, die auf die Menschen eingehen können. Krebs-Behandlungen müssten fortgesetzt werden, es fehle an Medikamenten, die Menschen sollten hier registriert werden, besonders wenn sie arbeiten wollen. Für Kinder müssen Plätze in den Kitas und den Schulen gesucht werden. Und dazwischen tauchen immer wieder Fotos von dem schrecklichen Krieg in der Ukraine auf, Bilder, die bei Peters und den anderen Helferinnen die Augen feucht werden lassen.

Online-Unterricht aus der Ukraine

Aktuell werden nur noch ganz bestimmte Waren angenommen, Kleidung und Schuhe gebe es vorerst genug. Gebraucht würden aber immer Lebensmittel und Getränke. Gesucht werden auch Laptops oder Tablets, denn, so unglaublich es klingt, Lehrer bieten trotz des Krieges für ihre Schüler Online-Unterricht an, dafür brauchen diese aber ein entsprechendes Gerät. Und Selbständige könnten mit einem Laptop hier arbeiten und selbst für ihren Unterhalt sorgen.

Bürgermeister Karl Dieter Wünstel ist froh, dass Nelly Peters und ihr Team so viele Aufgaben rund um das Thema Flüchtlinge übernommen haben, Arbeiten, die die Mitarbeiter der Verwaltung nicht stemmen könnten. Gerade hat das Team Lebensmittel im Wert von rund 2500 Euro erhalten. Das Geld kam am Wochenende beim Kuchenverkauf der Kita Faustina zusammen, die sich direkt um neue Lebensmittel für die Flüchtlinge gekümmert und die Spenden direkt im Zentrum abgegeben hat.