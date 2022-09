Die Hilfsorganisation „Konvoi der Hoffnung “ erreichte ein dringender Hilferuf von der Partnerin in der Ukrainehilfe Olga Skripnik aus Karlsruhe. „Wir suchen dringend Schlafsäcke, warme Decken und Isomatten. Der Winter kommt und die Infrastruktur ist in weiten Teilen der Ukraine zusammengebrochen. Vor allem Großunterkünfte für Binnenflüchtlinge sind nicht ausreichend für die kalte Jahreszeit gerüstet. Auch Krankenhäuser und Kasernen benötigen eine große Zahl an warmen Schlafsäcken, Decken und Isomatten“. Mindestens 10.000 Stücke werden aktuell nachgefragt. Wer spenden will, kann die Sachen in einen Karton packen und beschriften. Abzugeben sind die Hilfsmittel am Samstag, 1. Oktober bei der Sammelaktion in Oberhausen-Rheinhausen im Weiherweg 22.

Info



Kontakt: Konvoi der Hoffnung, Manfred Rölleke, Telefon 07254 779770, Mobil: 0151 50976242, E-Mail: roelleke@konvoi-der-hoffnung.de, Internet: www.konvoi-der-hoffnung.de.