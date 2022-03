Unter dem Motto „Kunst für den Frieden“ findet am Sonntag, 20. März zwischen 13 und 18 Uhr in der Rheinschänke in Leimersheim eine Benefizaktion zugunsten der Ukrainehilfe statt. Es werden Bilder regionaler Künstler ausgestellt und zum Verkauf angeboten. Die Aktion wird musikalisch begleitet von Walter Schwab, sowie von Iris und Harald Merz von der Gruppe „Skyline“. Auch wer kein Bild kaufen möchte, ist eingeladen und kann sich an der Ausstellung erfreuen, die musikalischen Beiträge genießen und sich durch eine Geldspende bei den Akteuren bedanken. Der komplette Erlös des Nachmittags fließt über private Kontakte zur ukrainisch-orthodoxen Kirche Mannheim und von dort direkt an hilfsbedürftige Menschen und Organisationen in der Ukraine.