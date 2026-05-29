Eine zweifache Mutter kämpft im Städtischen Klinikum um ihr Leben. Eine Stammzellenspende könnte entscheidend sein. Am Sonntag ist eine Typisierungsaktion in der Stadthalle.

Die Gesundheit von Sandra K. ist schon eine Weile nicht mehr gut. Die gelernte Krankenschwester lebt mit ihrem Mann und den beiden Kindern, eineinhalb und drei Jahre alt, in Winden. Nach einem Unfall mit einem Mixer im vergangenen Jahr musste ein Finger der 36-Jährigen dreimal operiert werden, sogar über eine Amputation wurde nachgedacht.

Doch dann hatte sich Sandra K. wochenlang schlecht gefühlt, man dachte an einen Keim oder Virus, erzählt ihr Vater im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Vor zirka zwölf Wochen kam die 36-Jährige dann in eine Klinik. Dort wurden tatsächlich auch einige Keime gefunden und zunächst mit Antibiotika bekämpft. Dann stand die Möglichkeit einer Krebserkrankung im Raum. Man habe seiner Tochter viermal gesagt, es sei Krebs, dann diese Diagnose dreimal zurückgenommen, sagt ihr Vater. Doch inzwischen stehe fest: Sandra K. leidet an einem seltenen Lymphom.

Zunächst wurden das Fieber und und die Keime bekämpft. Eine erste Chemotherapie sei nicht angeschlagen. Dann habe man einen Professor aus Essen hinzugezogen, berichtet der Vater. Dieser habe geraten, die Medikation umzustellen, eine „24-Stunden-Power-Chemo“ wurde versucht. Doch zunächst durfte die 36-Jährige für ein paar Tage nach Hause. Inzwischen hat sie wieder Fieber und ist zurück in der Klinik, die Chemotherapie musste verschoben werden.

Bei der Krebserkrankung seiner Tochter sei wie bei Leukämie die Stammzellenbildung gestört und eine Transplantation notwendig, sagt er. Daher sei er auf die Idee gekommen, sich an die Stefan-Morsch-Stiftung zu wenden, sagt Vater Franz Siarsky. Nun fände eine Typisierungsaktion am Samstag in Pirmasens statt und eine am Sonntag in Kandel. Bürgermeister Michael Gaudier habe ihm den Raum in der Stadthalle unentgeltlich zur Verfügung gestellt, wofür er sehr dankbar sei. Während die Stiftung die Typisierung von Frauen und Männern zwischen 16 und 40 Jahren finanziert, sorge eine Spende von Gaudier über die Sparkasse jetzt dafür, dass auch die Kosten für die Typisierung von Menschen über 40 Jahren abgedeckt sind, so Siarsky.

Eine weitere Aktion werde aktuell vom ehemaligen Vorgesetzten seiner Tochter in der Klinik Klingenmünster geplant. Dort soll die Typisierung im Zuge einer Fortbildung angeboten werden, berichtet Siarsky. Zwar wurden auch die beiden Geschwister von Sandra K. schon auf eine Übereinstimmung getestet, aber die Resultate lägen noch nicht vor. Die Trefferquote liege wohl bei zirka 20 Prozent. Und sowieso gelte bei der Typisierung: „Wenn es ihr nicht hilft, hilft es vielleicht jemand anderen.“

Hinter den Aktionen in Kandel und Pirmasens steckt die Stefan-Morsch-Stiftung, die Stammzellspenderdatei wurde 1986 gegründet. „Es gibt kein ,mindestens’ was die Teilnehmerzahl angeht“, sagt Fabian Korb von der Stiftung gegenüber der RHEINPFALZ. „Jeder, der sich registriert, kann der passende Spender sein.“ Nach einem Auswertungszeitraum von zwei bis drei Wochen würden die Daten in der weltweiten Datenbank hinterlegt. „Tagtäglich werden neue passende Spender registriert“, betont er. Bei der Typisierung müsse man schon längst kein Blut mehr abgeben, sondern eine Speichelprobe. Inklusive der Erfassung der Kontaktdaten und der Unterzeichnung der Einwilligungserklärung sei man „in guten fünf Minuten fertig“, erläutert Korb und merkt an: „Fünf Minuten, um eventuell ein Leben zu retten – die Zeit hat man an einem Sonntag.“

Termin

Typisierungsaktion mit der Stefan Morsch Stiftung, Stadthalle Kandel, Sonntag, 31. Mai, 12 bis 17 Uhr.