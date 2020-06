JOCKGRIM. Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie veranstaltet der Verein „Blut e.V., Bürger für Leukämie- und Tumorerkranke“ aus Weingarten wieder einen Aktionstag zur Typisierung. Sie soll mithelfen, für die 20-jährige Svenja Tinat aus Rheinzabern einen Stammzellenspender zu finden.

Wie die RHEINPFALZ bereits berichtete, leidet die junge Frau an ALL, Akuter Lymphatischer Leukämie. Um wieder ganz gesund zu werden braucht Svenja nach der Chemotherapie und Bestrahlung eine Stammzelltransplantation. Die Suche nach einem passenden Spender läuft bereits, es wurde bisher aber noch kein geeigneter Spender gefunden.

Deshalb prüfte der Verein, ob mit dem derzeit geltenden Corona-Auflagen trotzdem ein Aktionstag veranstaltet werden kann, um noch mehr Menschen zwischen 17 und 45 Jahren als mögliche Stammzellenspender gewinnen zu können. Die Aktion kann stattfinden, ist jedoch mit einer aufwändigen Organisation verbunden.

Damit die vierstündige Typisierung im Ziegeleimuseum sicher ablaufen kann, sollen sich alle Besucher und Helfer an die Abstandsregeln halten, auch wenn es zu Wartezeiten kommen sollte. In der Halle muss ein Mundschutz getragen werden. Eine Bewirtung ist nicht möglich, bei heißem Wetter an Wasser und Sonnenschutz denken und bei schlechtem Wetter sollte man sich ebenfalls entsprechend ausrüsten. Nur absolut gesunde Menschen sollten zur Typisierung kommen, bittet der Verein.

Wer am Aktionstag keine Zeit hat, kann sich ein Hausarztspenderset anfordern und sich bei einem Arzt oder in der Geschäftsstelle des Vereins Blut abnehmen lassen. Wer bereits getestet ist, kann Geld für die Tests spenden.

Info