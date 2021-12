Trotz Corona hat der größte Wörther Verein, der TV 03 mit fünf Abteilungen mit 1525 Mitgliedern zu Beginn des Jahres 2021 noch fast den gleichen Stand wie zu Beginn 2020. Den größten Anteil machen weiterhin die Jugendlichen bis 18 Jahre mit 742 aus, bis 40 Jahre sind es 348, bis 60 Jahre 246 und über 60-jährige Mitglieder 189, sagte der Vorsitzende Peter Poreba bei der Jahreshauptversammlung.

Kritik an der Hallenkapazität kam von Axel Pfirrmann von der größten Abteilung, den Turnern mit 590 Mitgliedern: „Wir bräuchten noch mehr Platz für die Trainingsstunden. Teilweise haben wir 70 Turner in der Halle“, sagte er. Gerd Förster, Abteilungsleiter der Leichtathleten mit 180 Mitgliedern, meldete für 2020 und 2021 wieder jeweils fast 100 erfolgreiche Abnahmen von Sportabzeichen. Aufgrund eines Ärztemangels könne die Herzsportgruppe leider momentan nicht mehr angeboten werden. Bei der Tischtennisabteilung mit 150 Mitgliedern musste eine Saison abgebrochen werden, in der ihre Teams sehr gut platziert waren, erläuterte Abteilungsleiter Martin Ritter. Die kleinste Abteilung, die Basketballabteilung hat trotz Corona ihre Mitgliederzahl auf jetzt 70 gesteigert, wie deren Leiter Therdam Thasiri mitteilte.

Geehrt wurden drei besonders verdiente Ehrenamtliche: Christel Beutler hat dieses Jahr ihr 40. Sportabzeichen abgelegt. Außerdem ist sie seit 25 Jahren als Übungsleiterin in der Leichtathletik- sowie in der Turnabteilung im Kinderbereich ehrenamtlich sehr aktiv. Die Geschwister Stefanie Istanbulu und Isabel Fuhrmann – lange bekannt unter ihren Mädchennamen Schindler – sind die „treibende Kraft“ im weiblichen Bereich der Turnabteilung. Sie kümmern sich als Trainer und Betreuer um die Wettkampfgruppen, führten sie zu zahlreichen Erfolgen und waren unter anderem dafür verantwortlich, dass der TV die Auszeichnung als PTB- Turnschule bekam.