Mit über 1100 Stimmen ist der Turnverein 1930 Lustadt Sieger beim Vereinswettbewerb der Thüga Energie. Das Preisgeld von 2000 Euro soll in die Vereinshalle investiert werden. „Wir freuen uns riesig über den Gewinn, denn unsere Halle ist seit vielen Jahren zentraler Treffpunkt im Dorf, doch müssen wir beim Brandschutz nachbessern“, sagt der Vorstand Joachim Hirl vom Turnverein. „Das Geld hilft uns bei der Sanierung nach den neuesten Verordnungen und sorgt somit für mehr Sicherheit.“ In der Turnhalle werden vom Verein zahlreiche Sportkurse für jedes Alter angeboten – angefangen vom Yoga am Morgen übers Eltern-Kind-Turnen bis zum Trampolin-Training und Linedance.

Insgesamt gab es bei dem Wettbewerb 10.000 Euro zu gewinnen. Auf Platz 5 landete der Freundeskreis IGS Mutterstadt und der DJK-SV Phönix Schifferstadt auf Platz 9. Im Rahmen des Vereinswettbewerbs wurden auch drei Herzensprojekte gekürt und mit jeweils 1.000 Euro prämiert. In Rheinland-Pfalz ging der Preis an den TV Rheinzabern, der mit dem Gewinn seinen Basketballplatz erneuern und vergrößern will.