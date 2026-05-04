Für die 2025 gegründete Beachvolleyball-Gruppe sucht der Turnverein noch Mitspieler ab 18 Jahren. Trainiert wird immer dienstags, 18.30 Uhr, auf den Plätzen an der Turnhalle.

Bei der Generalversammlung informierte der scheidende Oberturnwart Jochen Butz über das Sportangebot: Mit 30 Übungsleitern und Helfern könnten fast 20 Sportgruppen und Kurse angeboten werden, die wöchentlich von rund 300 Aktiven besucht würden. Gut laufe es auch im Wettkampfsport: „Etwa 20 Turner und neun Übungsleiter trainieren, um bei Pfalz- und Gaumeisterschaften auf dem Treppchen zu stehen.“

Vorsitzender Joachim Hirl ließ Veranstaltungen Revue passieren und ehrte Mitglieder. Seit 50 Jahren gehören Karola Kaiser und Christina Rahn dem Verein an. Neue Ehrenmitglieder (mindestens 40 Jahre Mitglied und mindestens 70 Jahre alt) sind Doris Becker, Friedel Bummel, Renate Mittag, Joachim Faul, Heinz Hellmann, Theo Wolf und Roland Laubersheimer. Zudem wurden 14 Personen für 25-jährige Vereinstreue ausgezeichnet.

Der Vorstand

Vorsitzender: Joachim Hirl; Zweiter Vorsitzender: Rolf Walther; Schriftführerin: Petra Blum; Kassenwartin: Beate Roch; Oberturnwartin: Franziska Hirl; Pressereferentin: Jasmin Breßler-Hoffmann; Beisitzer: Karola Kaiser, Yvonne Reinig, Simone Kaiser, Alexander Butz, Jochen Butz, Philipp Herbel, Stefan Zimmermann, Ben Quinten, Martina Derst, Kim Hirl, Luana Weigel, Noah Butz, Tom Scheid; Kassenprüfer: Stefan Hirl, Jörg Hoffmann

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