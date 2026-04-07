Leimersheim steht am Sonntag, 12. April, im Zeichen des Turnierhundesports (THS): Der VfH Leimersheim richtet ab 9 Uhr erstmals ein THS-Turnier auf seinem Vereinsgelände aus. Auf dem Programm steht eine Kombination aus Leichtathletik und Gehorsamstraining mit dem Hund, im Mittelpunkt unter anderem der Vierkampf. Er setzt sich aus einer Unterordnung sowie mehreren Laufdisziplinen wie Hürdenlauf, Slalom und Hindernislauf zusammen. Ergänzt wird das Angebot durch den Dreikampf, bei dem der Fokus ausschließlich auf den Laufdisziplinen aus dem Vierkampf liegt.

Als Höhepunkt wird in der Ankündigung der sogenannte Shorty genannt. In dem Teamwettbewerb treten jeweils zwei Mensch-Hund-Teams in einer Art Staffellauf gegeneinander an. Insgesamt sind 14 dieser Teamläufe geplant.

Insgesamt gehen 47 Hundeführer mit rund 60 Starts ins Rennen. Vertreten sind alle Altersklassen: von der Jugend bis zu den Senioren. Die Teilnehmer kommen überwiegend aus der Region, darüber hinaus werden auch Starter aus der Westpfalz sowie vereinzelt aus dem Raum Stuttgart erwartet. Wettkämpfe und Vereinsgelände sind öffentlich zugänglich.