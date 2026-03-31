Die Turn- und Festhalle Rheinzabern ist marode. Einen Sanierungs- und Erweiterungsplan gibt es schon seit 2019. Jetzt soll er endlich umgesetzt werden.

Ortsbürgermeisterin Sabrina Welker schreckte im Mai 2025 den Ortsgemeinderat mit der Information auf, dass „das Dach der Turn- und Festhalle repariert werden muss“. Eine intensive Begutachtung des Gebäudes, das in den 1960er-Jahren gebaut wurde, fand Anfang Februar diesen Jahres statt. Außer dem maroden und dringend sanierungsbedürftigen Dach gibt es noch andere Schwachstellen in dem beinahe rund um die Uhr genutzten Gebäude. So ist zum Beispiel der Hallenboden am Ende, die WC-Anlagen müssen dringend erneuert werden, genauso die Elektroanlagen. Außerdem fehlen Räume in der Halle.

Bereits 2019 erstellte ein örtliches Architekturbüro einen Sanierungs- und Erweiterungsplan. Er wurde in verschiedenen Gremien diskutiert, mit Hallennutzern wie der Grundschule Rheinzabern besprochen und abgestimmt. Auch die zuständigen Denkmalschutzbehörden waren damit einverstanden. Doch umgesetzt wurde er bis heute nicht. An der Halle gab es in den vergangenen Jahren lediglich kleinere Arbeiten.

Der Entwurf soll endlich weiter verfolgt werden, waren sich die Ratsmitglieder in ihrer jüngsten Sitzung einig. Deshalb muss er an neue gesetzliche Regeln, etwa beim Brandschutz, angepasst werden. Aktuelle Kosten müssen ermittelt werden. Die Zahlen sind nötig, um Fördergeld beantragen zu können. „Denn ohne Zuschüsse können wir das große Projekt nicht stemmen“, erklärte Welker.