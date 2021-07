Aufmerksamen Passanten verdankt der junge Turmfalke sein Leben. Er saß vergangene Woche vergangene Woche verängstigt kurz vor Rülzheim auf der Straße. Die gerufene Tierrettung in Form von Tierschützer Willy Schuppert, der in Rülzheim lebt, brachte den Vogel in Sicherheit.

Der Turmfalke gilt als der am häufigsten vorkommende Falke Mitteleuropas. Der Öffentlichkeit ist er relativ vertraut, da er sich auch Städte und Dörfer als Lebensraum erobert hat. Männchen sind durchschnittlich 34 Zentimeter groß, Weibchen 36 Zentimeter. Die Flügelspannweite der Vögel Männchens reicht bis 80 Zentimeter. Sie wiegen 200 bis 300 Gramm. Seinen Namen hat der Turmfalke, weil er auch gerne in der Höhe auf menschlichen Bauwerken nistet.