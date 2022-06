Die Turmbotschafter haben auf ihrem Weg vom Lustadter Wasserturm hin zum Eiffelturm in Paris einen Ruhetage eingelegt. An die Fans in der Heimat haben sie eine große Bitte.

„Wir versuchen so gut wie möglich abzuschalten und herunterzufahren, bevor es auf unsere letzten beiden Etappen geht“, sagt Matthias Sinn, Initiator und Schöpfer der Aktion Turmbotschafter. Verbracht haben die Turmbotschafter ihren Ruhetage mit Einkaufen in der Stadt Épernay, entspanntem Grillen, aber auch mit Marketing für ihre Aktion. Deren Ziel ist es, für das Thema Blutplasmaspende zu werben und Geldspenden für die Patientenorganisation dsai zu sammeln.

„Wir rufen die Bevölkerung dazu auf, uns kurze Video-Grußbotschaften zu zusenden, in denen sie uns für unsere letzten Meter hin nach Paris motivieren“ erklärt der Klapprad-Fan Sinn, der mit Freuden registriert hat, welche Euphorie die Aktion in Lustadt und der Umgebung ausgelöst hat. „Heute bekommen wir schon eine Gänsehaut, wenn wir daran denken, dass wir am Sonntag nach 666 gefahren Kilometern tatsächlich in Paris einfahren werden“, sagt er. „Wir hoffen, dass diese Begeisterung andere mit uns teilen oder eben an uns denken und uns alles Gute wünschen. Genau das möchten wir in den Videos sehen“, so Sinn weiter.

Von Schreckmomenten und Freude

Mit Blick auf die vergangenen Tage auf dem Klapprad berichtet von freundlichen Begegnungen mit interessierten, französischen Bürgern, von einem kleinen Schreckensmoment auf Grund eines verloren gegangen Handys und der Rückkehr der 18-jährigen Fabienne Benra ins Team. „Fabienne musste krankheitsbedingt zwei Tage aussetzen. Sie ist auch bedingt durch ihre Französischkenntnisse ein sehr wichtiger Teil des Teams.“

Vor der abschließenden neunten Etappe nach Paris am Sonntag, treffen die drei Turmbotschafter-Klappradfahrer noch auf den Rennradfahrer und Bruder von Matthias, Markus Sinn. Mit Spannung wird dieser Moment von etlichen Bürgern aus Lustadt, aber auch aus der Lustadter Partnergemeinde Rosny-sur-Seine am Sonntag erwartet. Diese möchten den Turmbotschaftern direkt unter dem Eiffelturm einen würdigen Empfang bereiten und sie gebührend feiern.

„Wir freuen uns schon riesig auf unseren Empfang in Paris. Tatsächlich wissen wir gar nicht wer alles genau mit vor Ort sein wird“ berichtet der hocheuphorisierte Sinn. „Das wird für uns nicht nur eine Überraschung sondern unserer grandiosen Tour auch die Krone aufsetzen“.

INFO

Grußbotschaften zur Motivation der Turmbotschafter können bis Sonntagmittag über WhatsApp an Christian Schwab, Tel. 0173 5433469, gesandt werden oder über die sozialen Netzwerke mit Verlinkung der Turmbotschafter veröffentlicht werden.

Neuigkeiten und Informationen zur Aktion sowie ein Tourtagebuch auf der Webseite turmbotschafter.de, bei Instagram unter #wasserturm_eiffelturm sowie an der Infotafel am Lustadter Wasserturm.

Kontakt Matthias Sinn, E-Mail: schollueck@gmx.de, Facebook : Matthias Sinn