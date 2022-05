Am Sonntag, 29. Mai, steigt wieder das überregionale Turmbergrennen. Los geht es um 11 Uhr am Friedhof Durlach. Pandemie bedingt konnte das Rennen in den letzten beiden Jahren nicht stattfinden. Bei der Veranstaltung ist Mitmachen das eigentliche Ziel. Neu ist in diesem Jahr ist, dass das Rennen an einem Sonntag und bereits ab 11 Uhr stattfindet. Gleich bleibt die geliebte und wie auch gefürchtete Strecke auf den Durlacher Hausberg, die zum Rennen wieder abgesperrt wird und die hat es in sich: 120 Höhenmeter mit bis zu 13 Prozent Steigung verteilen sich auf 1,8 Kilometer. Bei dem Sportevent ist auch ein Kinderanhängerrennen, sowie Bastel- und Spielaktionen auf der Aussichtsplattform des Turmbergs angekündigt. Ein Teil der Einnahmen wird an Geflüchtete in Karlsruher gespendet. Infos und Anmeldung: www.turmbergrennen.de