Wasser so warm wie in der Badewanne: Wegen der sommerlichen Hitze und dem Niedrigwasser litt so mancher kleine Weiher unter Sauerstoffmangel. Der Angler Peter Theis wendet in seinem Gartenteich eine Methode an, die dem entgegenwirken soll. Sie erscheint ihm auch für größere Einsätze geeignet.

Bei Sauerstoffmangel in Seen werde oft die Feuerwehr zu Hilfe gerufen. Wenn dann das Wasser aus hohen Fontänen in das Gewässer klatsche, trage es genau dort Sauerstoff ein, wo es gar keinen