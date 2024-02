Zu größeren Verkehrsbehinderungen führt seit dem späten Donnerstagnachmittag die Sperrung des Straßentunnels unter der Kriegsstraße in Karlsruhe. Da Kraftfahrzeuge oberirdisch in der Kriegsstraße fahren müssen, kommt es zu Staus und stockendem Verkehr zwischen der Abzweigung Brauerstraße und der Ostendstraße in beiden Richtungen. Wann der Karoline-Luise-Tunnel wieder frei befahrbar ist, war noch nicht zu erfahren.