250 vielleicht sogar 300 Lingenfelder haben den Silvesterumtrunk der TSV besucht. Das teilte der Verein mit. Die Erwachsenen vertieften sich ins Gespräch. Der Nachwuchs tummelte sich auf dem Spielplatz. Die vor Jahrzehnten von TSV-Mitglied Martin Steinmetz und einigen Mitstreitern ins Leben gerufene Aktion, damals noch in der Jahnstraße an der ehemaligen Turnhalle, dient dem Sammeln von Spenden für bedürftige Personen sowie Hilfsorganisationen. Diesmal geht ein Teil der Einnahmen an die Tafel Germersheim. rhp