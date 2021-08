Der TSV 08 Freckenfeld hat auf seiner Generalversammlung einstimmig eine weitreichende Satzungsänderung beschlossen. Künftig gibt es keine Beisitzer mehr. Es wurden vier Ressortvorstände mit Stellvertretern gewählt. Diese können in Workshops eigenständig Mitglieder zu aktuellen Themen berufen. Der bisherige Präsident Marco Bauer sagt: „Damit wollen wir die künftige Arbeit auf mehrere Schultern verteilen und die Mitglieder stärker in die Entscheidungsprozesse einbinden.“ Der Verein ist finanziell gut durch die Coronakrise gekommen, in den letzten beiden Jahren konnte jeweils ein leichtes Plus erwirtschaftet werden, Verbindlichkeiten gibt es keine. Das Clubhaus ist wieder verpachtet, die Spieler halfen dem neuen Pächter bei der Auslieferung der Speisen. Seit dieser Spielzeit besteht bei den aktiven Mannschaften eine Spielgemeinschaft mit den Sportfreunden Germania Winden, die sehr gut funktioniere. Beide Vereine wollen künftig nach der Auflösung des Jugendfördervereins Südpfalz die Jugendarbeit gemeinsam gestalten. Bauer bedankte sich bei den langjährigen Vorstandsmitgliedern Daniel Faltermann und Michael Sollinger und zeigte sich erfreut, dass der langjährige Vereinspräsident Marc Bastian Ulm sich wieder in die Verantwortung nehmen lässt.

Wahlen

Vorstand Sport: Marco Bauer (Stellvertreter: Thomas Roland Steger), Vorstand Technik und Liegenschaften: Marc Bastian Ulm (Maik Renz), Vorstand Gaststätte und Events: Andrea Steger (Tanja Renz), Vorstand Finanzen und Verwaltung: Tobias Petry (Tobias Hirsch), Kassenprüfer: Wolfgang Kuhn und Andreas Huck.