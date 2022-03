Mit einem Freund und vielen Spenden startet der Betreiber des Edeka-Marktes Mikael Johansen am Donnerstag in Richtung polnisch-ukrainische Grenze. Den Bus bekommen sie von einem örtlichen Verein.

Ende letzter Woche hat Mikael Johansen eine private Spendenaktion für Flüchtlinge aus der Ukraine gestartet. In seinem Edeka-Markt steht eine Spendendose, die bis zum Donnerstagabend möglichst bis oben mit Bargeld gefüllt sein soll. Daneben hat Johansen in vier Tagen schon acht Rollcontainer mit dringend benötigten Waren gesammelt, die Flüchtlinge an der polnisch-ukrainischen Grenze bekommen sollen. „Es ist umwerfend, wie spendenwillig die Menschen hier seien. Wir sammeln bewusst nur Artikel zum Warm- und Trockenhalten“, so Mikael Johansen, „keine Spielsachen oder Hygieneartikel, sondern Schirme, Handschuhe, Schlafsäcke, Isomatten und Decken.“

Unterstützt wird er von seinem Freund Tim Hofheinz. Die beiden Männer wollen am Donnerstagvormittag auf eigene Kosten durch Polen an die Grenze zu der von Russland überfallenen Ukraine fahren. Von der TSG Jockgrim bekommen die beiden für ihre humanitäre Aktion den TSG-Bus ausgeliehen.

„Wir stopfen den Bus mit den Spenden so voll wie nur möglich.“ Was nicht in den Bus passe, werde an andere Hilfstransporte aus der Verbandsgemeinde Jockgrim weitergereicht. Das Bargeld werde für Hilfsmittel wie Handyguthaben oder Akkus verwendet oder dafür, dass die Flüchtlinge ihren Weg zu einer sicheren Zuflucht fortsetzen können.