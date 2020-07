Der Stellvertreter des Generalinspekteurs der Bundeswehr, Generalleutnant Markus Laubenthal, besuchte am Donnerstag das Luftwaffenausbildungsbataillon in Germersheim, um sich einen Eindruck über seine unterstellten Truppenteile zu verschaffen. In seiner Funktion als Stellvertreter des Generalinspekteurs ist Generalleutnant Laubenthal zugleich Beauftragter für Reservisten- und für Veteranenangelegenheiten sowie Beauftragter für Landes- und Bündnisverteidigung. Der Kommandeur des Luftwaffenausbildungsbataillons, Oberstleutnant Peter Eckert, hieß ihn Willkommen.

Neben Schulschießen und schießbegleitender Ausbildung auf der Standortschießanlage, war die anschließende Besichtigung eines Unterkunftsgebäudes der Grundausbildung sowie die am Standort getroffenen Corona-Maßnahmen unter Fortführung der Ausbildungsaufträge des Luftwaffenausbildungsbataillons ein wichtiger Programmpunkt während des Truppenbesuches.