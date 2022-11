„Unbelehrbar“ lautet der Titel einer Polizeimeldung vom Sonntag. Er bezieht sich auf einen 32-jährigen Autofahrer, dessen merkwürdige Fahrweise am Samstagabend Zeugen auffiel. Polizeibeamte kontrollierten den Mann und stellten einen Alkoholisierungsgrad von drei Promille fest. Die Nacht verbrachte er im Gewahrsam der Polizeiinspektion Germersheim. Dort hatte der 32-Jährige seinen Führerschein am Vortag abgeben müssen, nachdem er mit 2,4 Promille am Steuer gesessen hatte.