Vergeblich versuchte ein betrunkener Autofahrer sein Auto zu starten, um von einer Straßenlaterne wegzukommen. An diese war er zuvor gefahren, was wiederum von einigen Zeugen beobachtet worden war. Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag, etwa 20 Minuten vor 1 Uhr. Wie sich beim Eintreffen der Polizisten herausstellte, war der Autofahrer stark alkoholisiert. Und zwar so stark, dass ein Alkoholtest vor Ort nicht möglich war. Nachdem ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde, durfte er den Heimweg zu Fuß antreten. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr erwartet ihn ebenfalls.