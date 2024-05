In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei im Bereich der Bahnhofstraße in Rülzheim einen 41 Jahre alten Autofahrer aus dem Raum Südliche Weinstraße kontrolliert. Der Mann gab an, im Laufe des Abends zwei Bier getrunken zu haben. Eine Überprüfung ergab laut Polizei einen Wert von 0,89 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, teilt die Polizei mit.