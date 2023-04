Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Über diverse Instant-Messenger und auf Internet-Plattformen wurde für eine Aktion „am Rhein“ am Sonntagabend geworben. Die Kreisverwaltung Germersheim hat diese wie auch die Spaziergänge am Montagabend untersagt, unter anderem weil sie nicht angemeldet wurde. Statt fand sie dennoch.

Kurz vor 17 Uhr am Sonntag ist mehr Betrieb in der Rheinstraße in Maximiliansau, als zu erwarten wäre. Direkt an der Hochwasserschutzmauer hat sich unterhalb der Rheinbrücke eine kleine Gruppe von Frauen versammelt. Einige halten ein Windlicht in den Händen. Auch auf dem Boden stehen Kerzen. Ein ähnliches Bild zeigt sich direkt am Hafenbecken, nur sind die Gruppen hier kleiner. „Ist das schön hier“ ruft ein Mann demonstrativ lautstark im Vorbeigehen und zieht hörbar Luft in die Lunge. Im Hintergrund blinken die Lichter an den Schornsteinen der Papier- und der Mineralölfabrik.

„Welle der Energie“

Eine