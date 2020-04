Das schlechte Wetter während der Osterfeiertage des Jahres 1960 hatte dafür gesorgt, dass die Gendarmerie im Landkreis Germersheim wenig zu tun hatte. Dennoch kam es während der Feiertage, wie die RHEINPFALZ im Anschluss zusammenfasste, in den Ortsdurchfahrten von Bellheim, Rülzheim und Minfeld zu Unfällen und Zusammenstößen. An ihnen waren Motorrad- und Mopedfahrer beteiligt, die Kopfverletzungen und Knochenbrüche davontrugen und in den Krankenhäusern des Landkreises behandelt wurden.