Das alte Ladengeschäft von Peek & Cloppenburg in Karlsruhe ist mittlerweile geschlossen, verkauft wird zur Zeit auf einer kleineren Fläche in der Europapassage. Im Jahr 2026 will P&C einen Neubau beziehen - trotz der nun angekündigten Insolvenz. Wie es nun weiter geht, lesen Sie hier.