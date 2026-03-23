Bei den Zweitstimmen bleibt die SPD stärkste Kraft in Wörth. Katrin Rehak-Nitsche profitiert davon aber nicht, sie unterliegt auch in ihrem Wohnort Florian Ballaire (CDU).

Zwar hat die SPD in der Stadt Wörth mit 9,2 Prozentpunkten fast genauso viele Stimmenanteile verloren wie auf Landesebene – dort waren es minus 9,8 Prozentpunkte –, aber immerhin blieben die Sozialdemokraten stärkste Kraft im Stadtgebiet: 30 Prozent der Wähler wollten, dass Alexander Schweitzer Ministerpräsident bleibt, 27,9 Prozent stimmten für die CDU (plus 1,4) und damit den Wechsel an der Spitze des Landes. Besonders bemerkenswert ist dieses Ergebnis deshalb, weil Wahlkreissieger Florian Bellaire (SPD) mit 31,6 Prozent der Erststimmen auch in Wörth die meiste Zustimmung erhielt. Für Katrin Rehak-Nitsche (SPD) stimmten in ihrer Heimatgemeinde lediglich 27,3 Prozent der Wähler.

Auf Platz 3 landete Andreas Wondra (AfD) mit 19,8 Prozent der Erststimmen. Vor 5 Jahren hatte Wondra schon einmal für den Landtag kandidiert, damals erhielt er 10,8 Prozent. Wondras Ergebnis liegt etwas unter dem seiner Partei; die AfD erhielt in Wörth 20,7 Prozent der Landesstimmen. Für den Schaidter Thomas Krämer (Grüne) stimmten 8 Prozent, für die Wörtherin Laura Rummler ( Freie Wähler) 6,8 Prozent. Beide schnitten damit besser ab als ihre Partei: Grüne 6,6, Freie Wähler 4,6 Prozent.

FDP verliert deutlich

Keine Rolle spielten die kleineren Parteien. Die auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit befindliche FDP kam genau wie das BSW auf 2,1 Prozent der Landesstimmen. 2021 hatten noch 5,9 Prozent der Wörther Wähler die Liberalen mit ihrem Kreuzchen unterstützt. Die Linke holte 3,6 Prozent der Zweitstimmen. Auch nicht viel, aber immerhin ein Achtungserfolg, denn vor 5 Jahren gaben nur 1,7 Prozent der Wähler den Linken ihre Stimme. Damals stellte die Partei allerdings keinen Wahlkreiskandidaten. Das war mit Lea Schanne diesmal anders. 2,9 Prozent der Wörther Wähler wollten, dass sie als Vertreterin des Landkreises in Mainz sehen.

Mit 67,8 Prozent lag die Wahlbeteiligung in Wörth zwar deutlich höher als 2021 (62,8), blieb aber knapp unter der landesweiten Wahlbeteiligung von 68,5 Prozent.