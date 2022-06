Ein Kind wurde am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Freckenfeld schwer verletzt wurde. Gegen 19.10 Uhr fuhr laut Polizei ein 8-jähriger Junge mit seinem Fahrrad von der Raiffeisenstraße in die Hauptstraße. Auf dieser wurde er von einem aus Richtung Minfeld kommenden Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei zog sich das Kind trotz Schutzhelm schwere Verletzungen am Kopf und auch am Bein zu. Die 39-jährige Opelfahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Zwecks weiterer Behandlung wurde der Junge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen, berichtet die Polizei Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Hauptstraße für etwa eine Stunde gesperrt.