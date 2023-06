Die Hochschule Kaiserslautern, die auch den Studiengang Digital Engineering in Germersheim betreut, ist vergangene Woche Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Der Lehrbetrieb in Germersheim läuft weiter und ist sichergestellt. „Allerdings sind die Website der Hochschule und das Portal für Studieninteressierte noch nicht wieder erreichbar. Ebenso betroffen ist das E-Mail-System, so dass auch hier die Erreichbarkeit noch nicht gegeben ist“, teilt Marcus Ehrgott, Geschäftsführer des Technologie-Netzwerks Südpfalz mit. Die Beratung für den Studiengang Digital Engineering laufe weiter. Interessierte könnten sich direkt ans Technologie-Netzwerk wenden (E-Mail: info@technetz-suedpfalz.de) und fänden weiterhin die Informationen unter www.digital-engineering-suedpfalz.de, so Ehrgott.