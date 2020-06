Er steht seit einigen Tagen auf meinem Schreibtisch. Ein kleiner, immerwährender Mini-Kalender mit Mut-mach-Sprüchen. Momentan liebster Mutmacher: „Optimist – Jemand der versteht, dass ein Schritt rückwärts, nach einem Schritt vorwärts, nicht ein Desaster, sondern viel mehr ein Cha-Cha-Cha ist.“

Wenn ich versuchen würde Cha-Cha-Cha zu tanzen, wäre das wahrscheinlich ein Desaster, aber ich bin bekennende Optimistin!

Zur Zeit habe ich zwar öfter mal das Gefühl, alles ist irgendwie aus dem Takt geraten und ich mache mehr Schritte rückwärts als vorwärts – weil über jedem Plan, den ich fasse und über jeder Idee, die ich umsetzen möchte, ein großes Corona-Fragezeichen steht. Immer diese Unsicherheit – was könnte ab wann wie wieder möglich sein und welche Alternative gibt es, wenn dann doch alles anders kommt?

Für die Ferien-Planung mit Kindern ein kleines Desaster. Für die Lebensplanung, wenn die Existenzgrundlage von Corona abhängt ein großes. Trotzdem mache ich weiter Pläne.

Schöne Ferien trotz allem

Ich war laut Aussage meiner Mutter ein sehr trotziges Kind (an manche Szene kann ich mich auch selbst erinnern). Ich finde der Optimismus hat etwas von einer trotzigen Trotzdem-Haltung – ich bin mir also treu geblieben. Auch wenn wir nicht nach Italien fahren, auch wenn die Schwimmbäder zu bleiben und die Seen gesperrt, und auch wenn ich Angst vor einer zweiten Corona-Welle habe, glaube ich fest daran, dass wir trotzdem schöne Ferien haben werden!

Und ich bin nicht allein mit meiner Trotz-Haltung. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer, auch ein bekennender Optimist, schrieb folgende Worte: „Optimismus ist in seinem Wesen keine Ansicht über die gegenwärtige Situation, sondern er ist eine Lebenskraft, eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignieren, eine Kraft, den Kopf hochzuhalten, wenn alles fehlzuschlagen scheint, eine Kraft, Rückschläge zu ertragen, eine Kraft, die die Zukunft niemals dem Gegner lässt, sondern sie für sich in Anspruch nimmt.“

Verglichen mit den Katastrophen seiner Zeit ist Corona eine kleine. Also Kopf hoch! Es wird nicht leichter, aber wir werden besser und die Zukunft gehört uns. Davon bin ich überzeugt und folge mit beherzten Schritten und Hoffnung im Herzen den neuen Wegen auf die der Herr uns weist – denn die Zukunft ist sein Land! Und wenn es doch nochmal einen Schritt rückwärts geht, lerne ich vielleicht endlich Cha-Cha-Cha.

Info

Zum Wochenende richten in dieser Kolumne Mitglieder des Pastoralteams der protestantischen und katholischen Kirchengemeinde Germersheim während der Corona-Krise Worte an die Leser. Melanie Dietrich ist 38 Jahre alt und Pfarrerin in Germersheim.