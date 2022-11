Beim Einsetzen der Dunkelheit am frühen Freitagabend bricht über Germersheims Innenstadt unvermittelt lauter Trommelwirbel herein. Die erste Vermutung, Fasnachter am Rathaus, bestätigt sich nicht. Beim Nachschauen – das Trommeln ist derweil verstummt – ist bei der Stadtbibliothek als Erstes der Sankt-Martinsumzug auf seinem Weg zum Kirchenplatz zu sehen. Plötzlich ist das dumpfe Grollen wieder zu hören, in der Sandstraße. Vor dem Hotel dort blockieren ein Auto und zahlreiche Menschen den Weg. Es ist fast kein Durchkommen, bis wenig später die festlich gekleidete Gesellschaft, angeführt von den laut singenden Trommlern, in den Hof einzieht, wo es weitergeht. Zahlreiche Handys sind gezückt, um das Spektakel zu filmen. Im Hof sieht man plötzlich ein Paar zur Musik tanzen, sie im weißen Kleid, er im schwarzen Anzug. Eine türkische Hochzeit? „Nein, eine Libanesische“, antwortet eine zur Hochzeitsgesellschaft gehörende elegant gekleidete junge Dame lächelnd.