Die Situation hätte irrer nicht sein können. Während des Gesprächs mit Revierleiter Alexander Kraus über den Klimawandel im Bienwald kracht plötzlich in wenigen Metern Entfernung ein toter, fast drei Meter langer und oberschenkelstarker Eichenast auf den Waldboden. Einfach so. Gerade eben war an dieser Stelle noch das Auto der Fotografin der RHEINPFALZ gestanden. Immerhin: Den Vorfall nutzt Kraus umgehend für einen Hinweis an alle Waldbesucher. Denn mit so etwas muss man im Wald nun einmal rechnen.

Erst seit November leitet der gerade einmal 26 Jahre alte Kraus das Forstrevier Berg. Besondere Sorgen macht ihm aufgrund der Folgen der Klimaveränderung der Bestand östlich