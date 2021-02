In den vergangenen Tagen haben sich in der Verbandsgemeinde Rülzheim wiederholt verschiedene Personen telefonisch als Mitarbeiter von Deutsche Glasfaser ausgegeben. Das Unternehmen betont, dass in der Verbandsgemeinde aktuell keine Telefonaktion der Firma stattfindet. Die offiziellen Vertriebsmitarbeiter vor Ort führen einen Mitarbeiterausweis mit sich, den sie auf Anfrage vorzeigen. Sollten die Bewohner sich unsicher sein, ob die Person vor der Haustür zum Unternehmen Deutsche Glasfaser gehört, das Unternehmen nach dem Mitarbeiterausweis zu fragen. Auf diesem ist eine Identifikationsnummer (ID-Nr.) enthalten, welche über die Service-Nummer von Deutsche Glasfaser 02861 890 600 jederzeit geprüft werden kann.