In der Nacht auf Sonntag hat die Polizei zwei Männer und eine Frau festgenommen, denen ein versuchter Einbruch in die Realschule Plus in Lingenfeld vorgeworfen wird. Laut Polizei war gegen 2 Uhr ein Streifenwagen in anderer Sache in der Gegend, als die Beamten eine dunkel gekleidete junge Frau vor der Schule entdeckten. Bei einer Personenkontrolle hätten sich noch zwei junge Männer aus einem Gebüsch heraus zu ihrer weiblichen Begleitung gesellt. In dem Gebüsch fanden die Polizisten eine Sporttasche mit Einbruchswerkzeug, bei der Durchsuchung der Verdächtigen stellten sie Vermummungsmaterial sicher. An mehreren Türen der Schule befanden sich frische Hebelmarken, weshalb das Trio vorläufig festgenommen wurde. Nach derzeitigen Ermittlungsstand war es an den Türen der Schule gescheitert.