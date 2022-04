Der Verein Terra-Sigillata-Museum wird künftig von einem gleichberechtigten Vorsitzenden-Trio geführt. Dies beschlossen 18 Mitglieder in ihrer Jahreshauptversammlung.

Zum Führungstrio gehören Achim Stadter (zuständig für bauliche Themen, das Inventar und das Gebäude), Manuel Thomas (zuständig für den museumspädagogischen Arbeitskreis, Sammlungsbetreuung, Leihverkehr und -verträge oder Sonderausstellungen) und Andrea Weigel (Schriftführerin, zuständig für die Rundbriefe, Personalbetreuung und für das Praxisangebot Ton).

Dem neuen Aufbau des Vereinsvorstands ging der Beschluss einer neuen Vereinssatzung voraus, in der die neuen Strukturen verankert wurden. Bisher gab es einen Vorsitzenden, das war die letzten elf Jahre bis Ende März 2021 Philipp Schmitt, der dieses Amt aus Altersgründen niederlegte. Für seine Verdienste wurde er zum Ehrenvorsitzenden des Vereins gewählt. Zum Vorstand zählen weiter: Astrid Weißenburg als Kassiererin, Andrea Weigel als Schriftführerin, Beisitzer sind Sigrid Loos, Rüdiger Schulz, Fridolin Reutti und Roland Milz; Ausschussmitglied in wissenschaftlich beratender Funktion ist David Hissnauer, Ausschussmitglied in technisch beratender Funktion ist Gerhard Schumacher.

Nach der Winterpause wieder geöffnet

Seit Kurzem, nach einer Winterpause, ist das Museum in der Hauptstraße wieder geöffnet, es wird von der neuen Leiterin der Geschäftsstelle Barbara Thomas, einer studierten Archäologin, betreut. Der Verein hat aktuell 176 Mitglieder. Das Museum zählte im letzten Jahr – Pandemie-bedingt – nur 767 Besucher, davon 202 Kinder und 59 Besuchergruppen.