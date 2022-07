„Wasser weiter abkochen!“ Das gilt nach wie vor für Trinkwasser in der Ortsgemeinde Minfeld und in Teilen der Kandeler Saarstraße, sofern dies zum direkten Genuss oder zur Zubereitung von Speisen verwendet wird. Seit dem 13. Juli hat das Wasserwerk der Verbandsgemeinde Kandel diese Empfehlung veröffentlicht. Das Wasserwerk hofft, dass bis Ende dieser Woche alle Prüfungen ohne Beanstandungen sind und die Nutzung des Trinkwassers aus der Leitung wieder freigegeben werden kann, so die Werke auf Anfrage der RHEINPFALZ.