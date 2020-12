Opfer eines Trickdiebstahls wurde eine 81-Jährige am Dienstagnachmittag in Bruchsal. Ein bislang Unbekannter klingelte nach Angaben der Polizei gegen 16.10 Uhr an der Wohnungstür der Frau, die in einem Mehrfamilienhaus in der Huttenstraße wohnt. Er gab sich als neuer Hausmeister aus und bot der Seniorin an, dass er ihr seine direkte Erreichbarkeit aufschreiben wolle, falls sie seine Hilfe benötigen würde. Als die Frau in die Wohnung ging um Stift und Zettel zu holen, folgte ihr der Mann. Kurz darauf verließ der angebliche Hausmeister die Wohnung, da er etwas in seinem Auto vergessen hätte. Die 81-Jährige stellte dann fest, dass zwei Geldbörsen, die sie im Wohnzimmer verwahrt hatte, fehlten. Der angebliche Hausmeister wird als zirka 1,70 Meter groß und zwischen 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er hatte schwarze, halblange, lockige Haare und trug einen weißen Mund-Nasen-Schutz. Der Täter sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent.